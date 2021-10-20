Taliban: Hükümette yeni değişiklikler olacak ve bunu reformlar takip edecek

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Afganistan zirvesine katılan Taliban temsilcileri, ülkede yeni reformlarla birlikte hükümette değişikler yapacaklarını duyurarak, "Hükümette yeni değişiklikler olacak ve bunu reformlar takip edecek. Daha önce belirtildiği gibi bu geçici bir hükümet ve yeni reformlar yapılacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’da, Taliban rejiminin kontrolü ele almasının ardında geçici hükümet atamasının gerçekleştiği ülkedeki siyasi duruma ilişkin Rusya’nın başkenti Moskova’da Taliban temsilcilerinin katılımıyla Afganistan zirvesi düzenlendi.

Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın öncülüğünde Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da gözlemci sıfatıyla katıldığı zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Taliban temsilcileri toplantıya ve ülkedeki siyasi duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirvede ön plana çıkan, Afganistan’da kapsamlı bir hükümetin kurulması çağrısına olumlu yaklaşan Taliban temsilcileri, bu yönde adım atacaklarını belirterek, “Hükümette yeni değişiklikler olacak ve bunu reformlar takip edecek. Daha önce belirtildiği gibi bu geçici bir hükümet ve yeni reformlar yapılacak” ifadelerini kulandı.

Taliban heyetinin lideri ve aynı zamanda Afganistan Başbakan Yardımcısı Vekili olan Özbek asıllı Abdusselam Hanefi yaptığı açıklamada, zirveye katılan ülkelerin Afgan hükümetiyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, “Zirveye katılan tüm ülkelerin temsilcileri Afgan hükümetiyle diyaloğu destekledi” ifadelerini kaydetti.

Moskova’daki zirvenin çok verimli geçtiğini bildiren Hanefi, “Dostane ve iyi bir atmosferde toplantı gerçekleşti. Rusya’nın bu girişimlerini takdir ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Çok iyi bir görüşme gerçekleşti” dedi.

“ÜLKELERARASI TİCARET AFGANİSTAN’IN TİCARİ AMAÇLARINA DESTEK OLUYOR”

Afganistan konulu “Moskova Zirvesi” kapsamında Rus temsilciler ile görüşme yaptıklarını hatırlatan Hanefi, “Rusya ile iyi ilişkilerimiz var. Ekonomi ve ticari ilişkilerin yanı sıra çeşitli konuları ele aldık. Afganistan’ın geçici hükümetinin politikası, ülkenin coğrafi konumunu avantaja çevirerek ekonomik merkez haline getirmektir. Ülkeler arası ticaret Afganistan’ın ticari amaçlarına destek oluyor” ifadelerini kullandı.

“KATILIM KONUSUNDA HENÜZ BİR KARAR VEREMEDİK”

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan ve 27 Ekim tarihinde İran’ın başkenti Tahran’da, Afganistan’a komşu ülkelerin temsilcilerinin katılacağı zirveye Taliban’ın katılıp katılmayacağına ilişkin soruları yanıtlayan Hanefi, “Katılım konusunda henüz bir karar vermedik. Daha zamanımız var. Hükümetten bu toplantıya kimlerin katılacağı yönünde alınmış bir karar yok” dedi.

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