Taliban, kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı
Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra kadınlara yönelik kısıtlayıcı uygulamalarla eleştirilen Taliban, skandal bir kararla daha gündeme geldi. Afganistan'da kadınların erkek akraba eşlik etmedikçe kısa mesafeler dışında yalnız seyahat etmeleri kısıtlandı.
Yayınlanma: 15:31 - 26 Aralık 2021 Güncellenme:
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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik yeni kuralları devreye soktuğunu açıkladı. Taliban, kadınların bir erkek aile üyesi olmadan 45 milden fazla seyahat etmelerini yasakladı.
Ülkede yeni kurulan İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı sözcüsü Sadık Akif Muhacir, ‘Kısa mesafeler dışında kadınlarımız tek başlarına başörtüsü takmadan seyahat etmemelidir. 72 kilometreden fazla seyahat eden kadınlara, yakın ve erkek bir aile üyesi eşlik etmelidir’ ifadelerinde bulundu.
KADIN MUHABİR VE SUNUCULARA DA YASAK GELDİ
Taliban geçtiğimiz hafta da kadın oyuncuların yer aldığı film ve dizilerin gösteriminin durdurulmasını istemişti.
Bakanlık ayrıca kadın televizyon muhabirlerini sunum yaparken başörtüsü takmaya çağırdı.
Taliban’ın yayımladığı direktiflerde ayrıca insanlardan araçlarında müzik çalmamaları da istendi.
KIZ ÇOCUKLARI EĞİTİME ERİŞEMİYOR
Taliban yönetimi, ağustos ayında evden çıkan kadına erkek vasinin eşlik etmesi şartının sadece üç gün ya da daha uzun süren seyahatler için geçerli olacağını; bu kuralın okula, iş yerine, üniversiteye ya da hastaneye giderken geçerli olmayacağını duyurmuştu.
Diğer yandan bu ayın başlarında, kadın haklarının uygulanması için kararname yayınlayan Taliban, bu noktada kısıtlamalara devam etti. Birçok ilde okullar açılmasına rağmen “kız öğrenciler orta öğretimden uzak tutulmaya” devam ediyor.