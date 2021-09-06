Taliban Pencşir’i tamamen ele geçirdi

Geçen ay Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren ve yönetimi güç kullanarak devralan Taliban'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD önderliğindeki batılı güçlerin 20 yıl sonra ülkeden ayrılmasıyla birlikte etkisin artıran ve bir hafta gibi bir süre içinde Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’dan dikkat çeken bir açıklama geldi…

Ülkenin büyük bölümünü kontrol altına alan ve sadece başkent Kabil’in kuzeyinde yer alan Pencşir Vadisi’nde Afganistan Ulusal Direniş Cephesi ile mücadele eden Taliban, bu bölgenin kontrol altına alındığını açıkladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid bugün yaptığı açıklamada, Taliban’ın Afganistan’daki son direnişin olduğu Pençşir bölgesinin kontrolünü tamamen ele aldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Taliban militanlarının Pençşir yerel yönetim binasının girişinde poz verdiği görülüyor.

AHMED MESUD: SAVAŞ ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ

Bölgedeki direnişçi grubun lideri Ahmed Mesud’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Mesud, Taliban ile savaşmak yerine ve çatışmaların durdurulması koşuluyla barış müzakeresi yapılabileceğini açıklamıştı. Massoud, “Taliban‘ın ilerlemek için tek yolun görüşmeler olduğunu anlamasını istiyoruz. Savaş çıkmasını istemiyoruz” demişti.

DETAYLAR GELİYOR…

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