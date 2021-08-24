Taliban uyarıda bulunmuştu! Biden’ın tahliye kararı belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden’ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos’a bağlı kalmaya karar verdiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’ye Afganları ülkeden gitmeye teşvik etmeme çağrısı yaparak, “Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti” dedi.

Kaos ortamı nedeniyle Afganistan vatandaşlarının Kabil Havalimanı’na gitmelerine artık izin vermediklerini belirten Mücahid, yabancı güçlerin Afganistan’ı terk etmesi için verilen son tarih olan 31 Ağustos’un uzatılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

“SÜRE UZAMAYACAK”

Bu açıklamanın ardından ABD’den de yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan’dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos'a bağlı kalmaya karar verdiğini açıkladı.