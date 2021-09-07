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Taliban, yeni Afganistan hükümetini açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki yeni hükümeti açıkladı. Mücahid, Afganistan’da geçiş hükümetine Molla Muhammed Hasan’ın liderlik edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:46 - 07 Eylül 2021 Güncellenme:
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Taliban, yeni Afganistan hükümetini açıkladı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından 33 vilayeti ele geçiren Taliban, yeni hükümeti kurduğunu duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hasan'ın liderlik edeceğini açıkladı. Yeni Afgan hükümeti şu isimlerden oluşuyor:

Afganistan İslâm Emirliği Başbakanı: Molla Muhammed Hasan Akhund

Afganistan Maliye Bakanı: Hidayetullah Bedri

Afganistan Eğitim Bakanı: Şeyh Allah Münir

Afganistan Dışişleri Bakanı: Amir Han Muttaki

Afganistan Adalet Bakanı: Abdulhakim Sheti

Afganistan İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani

Afganistan Göçmen İşlerinden Sorumlu Bakan: Halil Hakkani

Afganistan İstihbarat Başkanı: Abdulhak Watheq

Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Muhammed İdris

Afganistan Savunma Bakanı: Molla Muhammed Yakup

Afganistan Genelkurmay Başkanı: Kari Fesihuddin

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