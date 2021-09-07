Taliban, yeni Afganistan hükümetini açıkladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki yeni hükümeti açıkladı. Mücahid, Afganistan’da geçiş hükümetine Molla Muhammed Hasan’ın liderlik edeceğini duyurdu.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından 33 vilayeti ele geçiren Taliban, yeni hükümeti kurduğunu duyurdu.
Basın toplantısı düzenleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da geçiş hükümetine Muhammed Hasan'ın liderlik edeceğini açıkladı. Yeni Afgan hükümeti şu isimlerden oluşuyor:
Afganistan İslâm Emirliği Başbakanı: Molla Muhammed Hasan Akhund
Afganistan Maliye Bakanı: Hidayetullah Bedri
Afganistan Eğitim Bakanı: Şeyh Allah Münir
Afganistan Dışişleri Bakanı: Amir Han Muttaki
Afganistan Adalet Bakanı: Abdulhakim Sheti
Afganistan İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani
Afganistan Göçmen İşlerinden Sorumlu Bakan: Halil Hakkani
Afganistan İstihbarat Başkanı: Abdulhak Watheq
Afganistan Merkez Bankası Başkanı: Muhammed İdris
Afganistan Savunma Bakanı: Molla Muhammed Yakup
Afganistan Genelkurmay Başkanı: Kari Fesihuddin