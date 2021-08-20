Taliban yönetimi sonrası, bir günde hepsi işten kovuldu

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınlara yönelik kısıtlamalar günden günde artıyor. Son olarak, kadın spikerlerin televizyona çıkması yasaklanırken, Taliban militanları silahla kanal binalarını bastı.

SOZCU.COM.TR

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Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da kadınlar üzerindeki baskı gün geçtikçe artıyor.

Örgüt Sözcüsü Muhammed Naim, 16 Ağustos’ta verdiği bir röportajda Taliban’ın tecrit içinde yaşamak istemediğini, kadınların ve azınlıkların haklarına ve şeriat hukuku kapsamındaki ifade özgürlüğüne saygı duyacağını söyledi.

Taliban’ın ilk mesajları ne kadar ‘ılımlı’ olarak yorumlansa da pek çok uzman bu tutumun yanıltıcı olduğu konusunda uyarıyor. Aynı zamanda, çok sayıda Afgan, Kabil’den önce girdiği kentlerde kadınları baskı altına alan Taliban’ın eski zihniyetinin değişmediğini söylüyor.

KADINLAR TV’YE ÇIKAMAYACAK

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban, kadın TV sunucularını yasaklama kararı aldı.

Spiker Mehr Mursal Amiri, Taliban militanlarının televizyon binasını bastığını ve silah zoruyla programı yayından kaldırdıklarını anlattı. Amiri, İslamcı militanların Afganistan’ın ulusal kanalı RTA’nın Kabil’deki stüdyosunu bastığını ve, kendisine ‘Eve git, orada kal ve bir daha asla geri dönme’ emri verdiklerini aktardı.

Amiri, makyaj yaptığı ve uygun kıyafetler giymediği için kötü muamele gördüğünü de sözlerine ekledi.

RTA üyelerinden Shabnam Daran ve Khadija Amin’in de, Taliban’ın katı Şeriat kanunu uygulama yemininden sonra televizyon binasına girmeleri yasaklandı.

Aynı zamanda hukuk fakültesinin son yılında olan 24 yaşındaki Amiri, “Her şey değişti ve daha da kötüsü demokrasi bitti! Gelecek artık çok karanlık, özellikle de ülkemdeki kadınlar için.’ dedi.

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