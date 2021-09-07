Taliban’dan akıllara durgunluk veren uygulama: Sınıfta kadın ve erkekler arasına paravan çektiler

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, etkisini ülkenin birçok kurumunda hissettirmeye başladı... Başkent Kabil'deki İbn-i Sina Üniversitesi'nde çekilen fotoğraflar ise olayı başka bir boyuta taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’da Taliban, kadınları ikinci sınıf vatandaş yapmaya devam ediyor… 1990’larda ülke yönetimini ele geçirdikten sonra kadınları baskılayan ve adeta evlere hapseden Taliban, geçen ay yaptığı açıklamada, “Biz eski Taliban değiliz. Biz Taliban 2.0’ız” açıklamaları yapmış ve “Şeriat kanunları” çerçevesinde kadınlara haklar tanınacağını duyurmuştu.

Fakat Afganistan’ın başkenti Kabil’de çekilen fotoğraflar gerçeğin hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. ABD önderliğindeki batılı güçlerin etkisiyle devrilen ve 20 yıldır bastırılan Taliban, üniversitelerde kadın ve erkek öğrencileri resmen ayırdı.



Kabil’deki İbn-i Sina Üniversitesi’nde çekildiği açıklanan fotoğraflarda kadın ve erkek öğrenciler arasına paravan çekildi. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı sıralandığı fotoğrafta her iki grup da aynı tahtayı ve aynı eğitmeni görmelerine karşılık birbirlerini göremiyor.



Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede uluslararası haber ajanslarının da yayınladığı görüntülerde kadınların bu durumdan memnun olmadığı kaydedildi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ali Adili isimli bir araştırmacı ise, “Bu üniversitesi, en canlı özel üniversitelerden biriydi” dedi.

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