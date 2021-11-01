Taliban’dan iklim değişikliğiyle mücadele mesajı!

Dünyanın gözü kulağı İklim Zirvesi Cop26'ya çevrilmişken, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan şaşırtan açıklamalar geldi. Taliban, uluslararası yardımların sürmesi durumunda ülkesinin çevre yatırımlarını ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını artıracağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkelerindeki çevre projelerinin tamamlanmasına katkı sağlaması için uluslararası yardım çağrısında bulunarak, uluslararası iklim değişikliği karşıtı eylemlere destek vereceğini açıkladı.

Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, ülkenin “kırılgan iklimini” koruma ihtiyacına değinerek, Afganistan’ın daha yeşil olmasına yardımcı olmak için yeni çalışmalara ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ağustos ayından itibaren ülkede hükümeti ele geçiren Taliban rejimi, henüz uluslararası düzeyde tanınmadığı için İklim Zirvesi Cop26’da temsil edilmeyecek.

Ancak Shaheen, eski Afgan hükümeti altında Birleşmiş Milletler finansmanıyla desteklenen çevre projelerinin “çalışmaya devam etmesi” gerektiğini söyledi. Taliban’ın güvenliklerini sağlamaya ‘taahhüd ettiğini’ vurguladı.

Shaheen, ‘Yeşil İklim Fonu, UNDP, Afgan Yardımı tarafından finanse edilen bazı iklim değişikliği projeleri uygulanmaya devam edilmelidir’ dedi.

Yardım kuruluşları, BM bilim adamlarının iklim değişikliğiyle daha da kötüleştiğini söylediği Afganistan’daki kuraklığın 22 milyonu ‘gıda yetersizliğiyle’ karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyardı.

Afganistan’da uluslararası kuruluşların çalışmaları rejim değişikliği nedeniyle kesintiye uğradı ve uluslararası bağışçılar İslamcı bir hükümetle çalışmak konusunda isteksiz olduklarını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir CHP'li Çakırözer: Taliban'a kırmızı halı sermek yerine, askerlerimiz için çalışan Afganları kurtarın