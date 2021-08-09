Taliban’dan medya çalışanlarına saldırı

Afganistan'da yerel hükümet yetkilileri Pazartesi günü, medya çalışanlarını hedef alan saldırıları duyurdu. Taliban'ın Kabil'de bir Afgan radyo istasyonunun yöneticisini öldürdüğü ve güney Helmand eyaletinde bir gazeteciyi kaçırdığı bildirildi.

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ABD’nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan’da ilerleyişini hızlandıran Taliban bu kez medya çalışanlarını hedef aldı. Afgan yetkililer, Başkent Kabil’de Paktia Ghag radyosunun müdürü ve NAI isimli sivil toplum kuruluşuna üye Toofan Omar’ın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. NAI başkanı Mujeeb Khelwatgar, “Omari, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü” dedi.

Taliban: Bilgimiz yok

Kabil’deki yetkililer, saldırıyı Taliban’ın düzenlediğinden şüpheleniyor. Ancak bir Taliban sözcüsü Reuters’a verdiği demeçte, öldürülme ve kaçırılma olayıyla bilgisi olmadığını vurguladı.

Geçen ay NAI, bu yıl Afganistan’da en az 30 gazeteci ve medya çalışanının militan gruplar tarafından öldürüldüğünü, yaralandığını veya kaçırıldığını bildirdi.

Mahkumları serbest bıraktılar

Talokan kentinin bulunduğu Tahar vilayetinden meclis üyesi Eşref Ayni, Taliban’ın cezaevindeki mahkumları serbest bıraktığını ve hükümet binalarının kontrolünü aldığını söyledi. Ayni, yerel yetkililerin vilayet merkezine yakın bölgelere kaçtığını aktardı. Sar-i Pol’de de, Taliban’ın tüm kamu binalarına girdiği kaydedildi.

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