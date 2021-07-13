Taliban’dan Türkiye’ye Kabil Havalimanı tehdidi: İşgal devam ederse sonuçları olur

Taliban, yabancı askeri birlikler Afganistan’ı terk ettikten sonra Kabil Havalimanı’nı işletmek ve korumak için ülkede bir miktar askeri birlik bırakmayı değerlendiren Türkiye’yi uyararak bunun “kınanacak” bir strateji olduğunu belirtti. Reuters’ın aktardığına göre Taliban, Ankara’yı attığı adımların “sonuçları” olacağı konusunda uyardı.

ABD’nin askeri birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nı işletmek ve buranın güvenliğinden sorumlu olmak için teklifte bulunan Türkiye mali, siyasi ve lojistik destek alma konusunda ABD ile görüşmeler yürütmekte.

‘KARARLARINI GÖZDEN GEÇİRMEZLERSE…’



Taliban tarafından yapılan açıklamada, “Afganistan İslam Emirliği bu menfur kararı kınamaktadır” denildi. “Eğer Türk yetkililer bu kararlarını gözden geçirmezler ve ülkemizi işgal etmeye devam ederlerse, İslam Emirliği onlara karşı tavır alacaktır” denilen açıklamada meydana gelebilecek olayların sorumluluğunun Afganistan’a müdahalede bulunan ülkelere ait olacağı ifade edildi.

ABD’nin Afganistan’dan çekilme planları son aşamasına gelirken, saldırılarını sürdüren Taliban ülkede 20 yıldır devam eden savaş boyunca en büyük toprak kazanımlarını elde etti. Ülkenin güneydeki Kandahar eyaletinde çatışmaların devam ettiğini belirten eyalet meclisi üyesi Attaullah Atta, Taliban’ın kent hapishanesini basma girişiminin geri püskürtüldüğünü ifade etti. Atta, yüzlerce ailenin şiddet nedeniyle kaçtığını da sözlerine ekledi.

DAHA FAZLA KİŞİ TERK EDEBİLİR

Kandahar eyalet hastanesinin müdürü Mohammad Daoud Farhad, son 24 saatteki çatışmalar nedeniyle sekiz ölünün ve çoğu sivil olmak üzere 30’dan fazla yaralının hastaneye getirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afganistan’da tırmanan şiddet nedeniyle daha fazla kişinin evlerini terk edebileceği konusunda uyardı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar ise NATO kuvvetleri Afganistan’dan çekildikten sonra Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı koruması ve işletmesi konusunda ABD’li mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerde mutabık kaldıkları konuların olduğunu ifade etti.

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