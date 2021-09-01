‘Taliban’ın hava kuvvetleri Avrupa ülkelerinin ilerisinde’

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından bölgede kalan hava araçları da Taliban'ın eline geçti. Böylelikle, Taliban, NATO ülkelerinin üçte birinden daha etkili bir hava kuvvetlerine sahip olmuş oldu.

Sozcu.com.tr

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Taliban, Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD askerlerinin bölgeden çekilmesiyle, geride kalan askeri mühimmat Taliban’ın eline geçmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD tarafından satın alınan ve bölgede kullanılan, helikopterler ve saldırı uçakları dahil milyonlarca dolarlık bir teçhizatın Taliban’ın eline geçtiğini yazdı.

NATO ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLA HAVA GÜCÜNE SAHİP

Gazete, Taliban’ın bu sayede, NATO üyesi ülkelerin üçte birinden daha fazla hava gücüne sahip olduğunu yazdı.

Taliban’ın, son bir kaç ay içerisinde, Begram’dan Mezar-Şerif’e kadar olan bölgede 10 büyük havalimanı ele geçirdiği belirtilirken, Pençşir’de devam eden direniş karşısında 6 milyon dolar değerinde Black Hawk helikopteri kullanıldığı aktarıldı.

Taliban şeflerinin, bu uçakları kullanması için, Afgan Hava Kuvvetleri’nden askerlere ulaşmaya çalıştığı ifade edildi.

Afgan Hava Kuvvetleri, 30 Haziran’da resmi bir ABD hükümet yetkilisine göre, 108 helikopter ve 59 uçak dahil olmak üzere 167 uçağa sahipti.

BAZI UÇAKLARI ÖZBEKİSTAN’A TAŞIDILAR

Kabil düşmeden önce Özbekistan, 24’ü helikopter olmak üzere 46 Afgan uçağının Taliban’ın eline geçmesini önlemek için ülkelerine ulaştığını açıkladı.

ABD tahliye misyonunun komutanı General Frank McKenzie, Amerikan birliklerinin Pazartesi gecesi ülkeyi terk etmeden önce 73 uçağı devre dışı bıraktığını söyledi.

Yine de Taliban’ın, Arnavutluk, Bosna, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Slovenya dahil olmak üzere 30 NATO üyesinin 10’undan daha fazla hava gücüne sahip olduğu belirtildi.

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