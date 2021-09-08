Taliban’ın hükümetinde dikkat çeken isimler

Taliban dün akşam yeni geçici hükümeti açıklarken, yeni hükümetin başına, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'e yakın isimlerden Molla Hasan Akhundzade getirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD liderliğindeki yabancı güçlerin çekilmesi ve Batı destekli hükümetin çökmesiyle Taliban‘ın askeri zafer ilan etmesinden üç hafta sonra yeni hükümet için açıklanan isimler, muhaliflere barış adımı atılmadığını gösteriyor.

Taliban‘ın dini lideri Haybatullah Ahundzade, 15 Ağustos’ta başkent Kabil’i ele geçirmelerinden bu yana yaptığı ilk basın açıklamasında, Taliban‘ın İslam hukuku ile çelişmeyen tüm uluslararası yasalara, anlaşmalara ve taahhütlere bağlı olduğunu söyledi.

ABD, bazı Kabine üyelerinin sicillerinden endişe duyduğunu açıkladı ve hiçbir kadının yeni hükümete dahil edilmediğine dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Dünya yakından izliyor” dedi.

Molla Hasan Akhund’un yardımcılarından biri, Taliban‘ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdül Gani Baradar olacak.

Molla Ömer’in oğlu 31 yaşındaki Molla Muhammed Yakub ise savunma bakanı olarak atandı.

İçişleri bakanlığına ise ABD’nin terör örgütü olarak tanımladığı Hakkani grubunun kurucusunun oğlu Sirajuddin Hakkani getirildi. Hakkani’nin Taliban ile yakın bağlantısı olan El-Kaide ile bağı olması dünya kamuoyunun tepkisini çekti. Hakkani, savaş sırasında NATO askerleri ve Afgan sivillere yönelik birçok saldırıyı düzenlemekten suçlanıyor.

AHLAKSIZLIĞI ENGELLEME BAKANLIĞI GELDİ

Öte yandan kabinede Kadın Bakanlığı’nın kaldırılması uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Kabinede hiç kadın olmaması ise, Taliban’ın kadınların haklarını gasp etmeye çalıştığına dair yorumlar aldı.

İngiliz The Times gazetesi ise davranış ve kültür üzerine eğilecek Erdem ve Ahlaksızlığı Engelleme Bakanlığı’nın kurulduğuna dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı… Yapılan açıklamada, Taliban kabinesindeki bazı kişilerin geçmişlerinden ve yakınlık kurduğu organizasyonlardan dolayı endişe duyulduğu belirtildi.

Washington, “Taliban’ı hareketleriyle yargılayacağız, sözlerle değil. Afgan halkının hak ettiği kapsayıcı bir hükümet istediğimizi söylemiştik” açıklamasını yaptı.

Henüz Taliban’ın lideri Molla Akhund’un yeni hükümette ne rol üstleneceği bilinmiyor. 60 yaşında olduğu tahmin edilen Akhund’un İran’daki gibi bir “ruhani” rol üstlenebileceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Taliban'dan akıllara durgunluk veren uygulama: Sınıfta kadın ve erkekler arasına paravan çektiler

İlginizi Çekebilir Taliban, yeni Afganistan hükümetini açıkladı