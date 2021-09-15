Taliban’ın üst düzey yöneticileri arasında gerginlik!

Üst düzey Taliban yetkilileri BBC'ye verdiği demeçte, grubun Afganistan'da kurduğu yeni hükümetle ilgili liderler arasında büyük bir kavga yaşandığını açıkladı.

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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, geçtiğimiz hafta yeni hükümet kurduklarını açıklamıştı. Taliban, Afganistan’da ‘İslam Emirliği’ ilan ederken, hükümette yalnızca kendi militanlarının yer alması ve kabinenin sırf erkeklerden oluşması tepki çekmişti.

Hükümetin kurulmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen, başkent Kabil’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan tartışma sesleri yükseldi.

BİRADER-HAKKANİ KAVGASI

Üst düzey Taliban yetkilileri BBC’ye verdiği demeçte, Afganistan’da yeni bir hükümet kurulduktan birkaç gün sonra Taliban liderleri arasında büyük bir tartışma çıktığını öne sürdü.

Taliban kaynağı, grubun kurucularından Abdülgani Birader ile Hakkani milis grubu içinde önde gelen isimlerden olan mültecilerden sorumlu bakan Halil ür-Rahman Hakkani arasında sert söz dalaşı yaşandığını, her ikisinin de o sırada yanlarında bulunan destekçileri arasında da kavga çıktığını söyledi.

HÜKÜMET İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Tartışmanın, Afganistan’da ABD’ye karşı kazanılan zaferde ‘kimin ne başarısı olduğuna’ ve ‘yeni kabinede gücün nasıl paylaştırıldığına’ odaklandığı öne sürülüyor.

İddialara göre, Taliban hükümeti ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta diplomasinin önde gelen isimlerinden Birader yer alırken diğer tarafta da kazanılan savaş zaferinin önde gelen isimlerinden Hakkaniler olduğu belirtiliyor.

TRUMP İLE GÖRÜŞEN İLK İSİM

Birader, Taliban’ın diplomatik ayağıyla ilgilenen bir isim olarak öne çıkıyor. Birader, Donald Trump ile 2020 yılında telefonda görüşerek bir ABD Başkanı’yla doğrudan temas kuran ilk Taliban lideri olmuştu. O görüşmeden önce de, ABD askerlerinin çekilmesini öngören Doha anlaşmasına imza atmıştı. Diğer yandan, Hakkani grubu da, son yıllarda Afganistan’da Afgan kuvvetlerine ve Batılı müttefiklerine karşı düzenlenen en şiddetli saldırılarla ilişkilendiriliyor. Grup, ABD’nin “terör örgütleri” listesinde. Grubun lideri Siraceddin Hakkani yeni hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Taliban haberleri resmen yalanlarken, anlaşmazlığın Taliban’ın kurucularından Molla Abdul Ghani Baradar’ın birkaç gün ortadan kaybolmasının ardından ortaya çıktığı öne sürüldü.

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