Tatil için Afganistan’a gitti, kabusu yaşadı

İngiliz vatandaşı Miles Routledge, 'dünyanın en tehlikeli ülkeleri'ni araştırdıktan sonra tatil için seçtiği Afganistan'da kabusu yaşadı.

SOZCU.COM.TR

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“Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler”i araştırdıktan sonra Afganistan’a tatile giden 22 yaşındaki İngiliz öğrenci Miles Routledge, Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Kabil’de mahsur kaldı.

Tatil için Afganistan’ı seçen Routledge, iki gün önce uçakla İngiltere’ye dönmeyi planlıyordu, ancak Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından kentte sıkışıp. 22 yaşındaki öğrenci Facebook’a “Afganistan’da sıkışıp kaldım. Çok korkunç bir durumdayım” diye yazdı.

‘EN FAZLA GIDE ZEHİRLENMESİ YAŞAYACAĞIMI SANDIM’

Kabil’deki güvenli bir evden Spectator’a konuşan Routledge, “YouTube’da insanların gidişini gösteren videolar gördüm. Ben bu ülkeye gelirken başıma gelebilecek en kötü durumun gıda zehirlenmesi olacağını düşünmüştüm.” dedi.

Herkese açık Facebook sayfasında düzenli güncellemeler yapan Routledge, dün gece yaşadığı dehşeti şu ifadelerle duyurdu: “Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum, çok fazla ölü gördüm…” Routledge sözlerini “Bunun, garip bir ülkeyi keşfedebileceğim bir seyahat olacağını düşünmüştüm. Ancak zihinsel olarak çöktüm. Şu anda neler oluyor emin değilim.” diye sürdürdü.

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