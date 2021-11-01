Tayland 63 ülkeye kapılarını açıyor

Tayland, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında 63 ülkeden gelen çift doz aşılı turistlere kapılarını yeniden açtı.

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Asya ülkesi Tayland, turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Ülke Covid-19 salgını nedeniyle 18 aylık kapanmanın ardından bugün uluslararası ziyaretçileri kabul etmeye başladı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, 63 ülkeden gelen çift doz aşı yaptıranlara kapılarını açtığını duyurdu. Bakanlık, aralarında Avusturya, İtalya, Belçika, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Suudi Arabistan ve İspanya’nın bulunduğu düşük riskli olarak belirlenen ülkelerden gelenlerin karantinadan muaf tutulacağını belirtti.

Pandemiden önce yılda yaklaşık 40 milyon turist çeken Tayland’a gelen turist sayısının salgın nedeniyle yüzde 80 gerilemesi ülke ekonomisine darbe vurdu. Ülkenin 2022 yılında ortalama 15 milyon turist ağırlaması ve 30 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi bekleniyor.

Tayland Sağlık Bakanlığı verilerine göre, günlük ortalama 10 bin vakanın görüldüğü ve bir çok kısıtlama uygulamasının sürdüğü ülkede halkın yalnızca yüzde 42’si çift doz Covid-19 aşısı yaptırdı.

Öte yandan, Tayland hükümeti turistik Phuket Adası’na gelen ve çift doz aşılı yurtdışı ziyaretçiler için zorunlu karantina şartını 1 Temmuz’da kaldırılmıştı.

Tayland’da salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 920 bin 189 vaka kayıtlara geçerken, 19 bin 260 kişi ise hayatını kaybetti.

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