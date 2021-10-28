Tayvan lideri itiraf etti: Çin tehdidine karşı ABD’yle çalıştık

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim son dönemde tırmanırken, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ülkesindeki ABD'li birliklerin varlığını ilk kez doğruladı.

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Demokrasi ile yönetilen Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak kabul eden Çin ile Tayvan yönetimi arasındaki gerilim son dönemde karşılıklı hamlelerle tırmanırken, Tayvanlı liderden çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Amerikan birliklerinin Tayvan adasında Tayvan ordusunu eğittiği ile ilgili iddiaları ilk kez doğruladı. Tsai, ‘ABD ile savunma kabiliyetini artırmayı amaçlayan geniş bir işbirliği içerisindeyiz.’ dedi. Tayvan liderinin itirafları ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin tehdidine karşı Ada’yı koruyacağını açıklamasının ardından geldi.

EN BİR YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Tayvan lideri Tsai, CNN International televizyonuna verdiği özel mülakatta, ilk kez ABD askerlerinin Tayvan ordusunu eğitmek üzere Ada’da bulunduğunu doğruladı.

Tayvan’da ABD öncülüğünde bir özel harekat birimi ve deniz piyadeleri birliğinden oluşan eğitim misyonunun en az bir yıldır faaliyette olduğu düşünülüyor.

Tsai’nin açıklaması, ülkede ABD’li birliklerin varlığının ilk kez resmi olarak doğrulanışı oldu.

ABD DAHA ÖNCE DE ‘ENDİŞELİYİZ’ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

ABD Kongresinin ve halkının desteğini de arkalarında hissettiklerini belirten Tsai, “Biz, her gün artan bir tehdit karşısında kendimizi ve demokrasimizi korumaya, 23 milyonluk nüfusumuzun hak ettiği özgürlüğe sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer başarısız olursak bu değerlere inanan insanlar, bu değerlerin uğrunda savaşmaya değer olup olmadığını sorgulayacaktır.” ifadesini kullandı.

Daha önce de ABD, Çin'in Tayvan sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetleri konusunda oldukça endişeli olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre, bu yıl itibarıyla Tayvan'da 32 askeri personel görevlendirilmiş bulunuyor.

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