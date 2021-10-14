Tayvan’da ölü sayısı artıyor

Tayvan'ın Kaohsiung kentindeki 13 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Tayvan’ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sıralarında 13 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, çıkan yangında can kaybı sayısının 14'den 25'e yükseldiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Fakat bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise yaşamını yitirenlerin sayısının 46’ya çıktığı kaydedildi. Yetkililer en az 41 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdüğünü bildiren yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.