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TBMM Başkanı Şentop, APA Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

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TBMM Başkanı Şentop, APA Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul öncesinde Asya Parlamenter Asamblesi Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti.

Şentop, “Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kuracağımız ortaklıklarla, bölgesel ve çok taraflı Asya platformlarındaki aktif yaklaşımımızın, girişimci ve insani dış politika hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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