Tehlikeli yakınlaşma: Putin ve Xi, ABD ve NATO’ya karşı görüşecek

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ABD ve NATO'nun ardından Çin de katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Avrupa'daki gerilimi ve ABD, NATO eylemlerini görüşeceklerini açıkladı.

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Çarşamba günü bir video görüşmesi yaparak Avrupa’daki gerilimi ve ‘agresif’ ABD ve NATO eylemlerini görüşeceklerini açıkladı.

Toplantının duyurusu, Moskova’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede 1000’den fazla tank askeriyle büyük canlı ateş tatbikatı düzenlemesinin ardından geldi.

ABD VE NATO UYARMIŞTI

İngiltere ve ABD gibi NATO ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ‘ciddi sonuçların’ olacağını açıklamıştı. Putin’in sınırdaki tatbikatı ise bu uyarıların ardından gerçekleştirmesi Moskova ile Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Ancak Putin, Rusya’nın Ukrayna’dan toprak ele geçirme planlarını yalanladı ve İngiltere ile müttefiklerini Rusya’yı ‘şeytanlaştırmakla’ suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden de daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde “korkunç bir bedel” ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını ve NATO güçlerine destek için daha fazla kuvvet gönderebileceklerini söylemişti.

‘İŞ BİRLİKLERİ MASAYA YATIRILACAK’

Tüm bunların ardından Kremlin’den dikkat çeken bir adım geldi. Avrupa’da kendine destek bulamayan Rusya yüzünü Çin’e çevirdi. Putin’in mevkidaşı Jinping ile yapacağı görüşmelerde Avrupa’daki iş birliğinin de masaya yatırılacağı aktarıldı.

Kremlin, liderlerin ayrıca ‘mevcut küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını’ da sözlerine ekledi.

TATBİKAT TEPKİ ÇEKTİ

Rusya’nın sınırdan yaklaşık 30 mil uzakta kara muharebe tatbikatları düzenlediğini gösteren yeni görüntüler, Avrupa’da Putin’in niyetlerine ilişkin yeni korkular doğurdu. Video, ülkenin güney askeri Rostov bölgesindeki tatbikatları gösteriyor.

Pazartesi günü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bir telefon görüşmesinde Putin’i, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki varlığı için duydukları endişeyi dile getirirken, olası bir işgal durumunda ‘ciddi sonuçların’ izleyeceği konusunda uyardı.

ABD istihbarat yetkilileri, 175 bin kadar Rus askerinin önümüzdeki yılın başlarında bir saldırı düzenleyebileceğini öne sürüyor.

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