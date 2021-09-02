Teksas’ta ‘ülkenin en ağır’ kürtaj yasası yürürlüğe girdi

ABD'nin Teksas eyaletinde 'dünyanın en ağır kürtaj yasası' yürürlüğe girdi. Yasayla hamileliklerinin 6’ncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırması yasaklanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, konuya yönelik tepkisini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Teksas eyaletinde kadınların hamileliklerinin 6'ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Yüksek mahkeme, kürtajın yürürlükte kalmasını yasaklayan ve ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas’ta çoğu kadını kürtaj hakkından mahrum bırakan yasaya izin verdi.

Mahkeme Perşembe günü erken saatlerde 5’e 4 oyla, kürtaj yasasının kabul edildiğini açıkladı.

BİDEN ‘AŞIRI’ OLARAK NİTELEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, “aşırı” olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söyledi. Biden, bu durumun maddi güçlüğü olan kadınları da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Teksas’ta geçen mayıs ayında kabul edilen yasa, uzmanlarca ABD'nin en sert kürtaj yasalarından biri olarak gösteriliyor.

Yasa, hamileliklerin 6’ıncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırmasını yasaklıyor. Öte yandan, 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor.

6 HAFTADAN ÖNCE HAMİLELİK BİLİNMEZ

Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.

Yasa, ABD Yüksek Mahkemesi'nin eyaletlerin ceninin yaşayabildiğinin kesinleştiği 22-24 haftadan önce kürtaj yaptırmanın yasaklanamayacağına dair önceki kararları ile çeliştiği ve kadınların 6 haftadan önce hamile olduklarını öğrenmelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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