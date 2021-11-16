Temel Karamollaoğlu, KKTC’den seslendi: Coşku ve sevince ortak olduk

KKTC'de kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Şahit olduk ki; 15 Kasım 1983’ten bugüne, Kıbrıs halkının bağımsızlık aşkı hiç sönmemiş. Bu coşku ve sevince büyük bir gururla bir kez daha ortak olduk. Biz, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında dün yanındaydık, bugün yanındayız ve ilelebet yanlarında olmaya da devam edeceğiz" mesajı paylaştı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC’ye gitti. Karamollaoğlu, KKTC kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Karamollaoğlu, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nu da ziyaret etti. Saadet Partisi lideri, daha sonra KKTC 38. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

“KIBRIS HALKININ BAĞIMSIZLIK AŞKI HİÇ SÖNMEMİŞ”

Ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* 2 gündür Kıbrıs'tayız. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde; Sn. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sn. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Sn. Başbakan Faiz Sucuoğlu, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldik.

* Şahit olduk ki; 15 Kasım 1983'ten bugüne, Kıbrıs halkının bağımsızlık aşkı hiç sönmemiş. Bu coşku ve sevince büyük bir gururla bir kez daha ortak olduk. Biz, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında dün yanındaydık, bugün yanındayız ve ilelebet yanlarında olmaya da devam edeceğiz.

* Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, Bülent Ecevit ve Rauf Denktaş başta olmak üzere, Kıbrıs'ın bağımsızlığı için mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

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