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Terör örgütü PKK’dan Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

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Terör örgütü PKK’dan Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 15 sivil ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. (İHA)

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