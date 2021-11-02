The Guardian’dan Türkiye’deki yangınlarla ilgili analiz: Yanacak bir şey kalmadı

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı bir habere yer verdi. Haberde görüşlerine yer verilen yangında ağır yara alanların sözleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Yaz aylarında Türkiye’nin batısı ve güneyinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, yangınlar ve Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesine ilişkin bir analiz habere yer verdi.

Marmaris’teki yangından etkilenenlerin görüşlerine yer verilen haberde, Osmaniye’de evini ve restoranını kaybeden Muhammet Şahin’in ifadeleri dikkat çekti. Yapılması gereken çok fazla tadilat olduğunu belirten Şahin, “Kendim bitirmem gerekebilirdi ama elektrik ve su yoktu. Bu yüzden ayrılmak zorundaydık” dedi.

BETONA OLAN BAĞIMLILIK



Pazarda yağ, peynir ve yoğurt satarak geçimini sağlayan Fatma Aydın ise, “Ne kadar hızlı yayıldığını anlamadık. Ekonomik olarak harap olduk. Umarım önümüzdeki yıl yeniden yaşanmaz. Çünkü yanacak bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunda AKP iktidarıyla ilgili bugüne dek çok fazla konuda eleştiri yapıldığı belirtilen haberde, partinin yıkıcı ve onarması zor olan betona olan bağımlılığına çok dikkat çekilmediği vurgulandı. Türk ekonomisinin inşaat projelerine endekslendiği belirtildi.

REDDEDİLEMEYECEK BOYUTTA



Oluşan çevre sorunlarının uzun süre gözardı edildiği vurgulanırken, bu yaz yaşananların ardından, nüfus artışı, çarpık kentleşme, sanayileşme ve iklim krizinin Ankara yönetiminin reddedemeyeceği boyutta sonuçları yol açtığı ifade edildi.

Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay Paris İklim Anlaşması’nı onayladığı belrtildi.