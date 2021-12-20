The Times: AB’nin eğittiği Afrikalı askerler, Rus paramiliter örgütüne katıldı

AB, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde eğittiği en az bir taburun Rus Wagner Grubu’na katılmasının ardından bu ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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Afrika'da AB tarafından eğitilen askerlerin bir kısmının, Rusya'nın özel ordusu olarak görülen ve özellikle Libya'daki iç savaşta çok aktif olan Wagner Grubu bünyesine katıldığı ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre AB, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde eğittiği en az bir taburun Rus paralı paramiliter örgütü Wagner Grubu'na katılmasının ardından bu ülkedeli askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldı.

Birleşmiş Milletler, daha önce Wagner Grubu'nun, Orta Afrika Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadéra lehine şiddet suçu işlediğini bildirmişti. Wagner Grubu, 2018'de isyancı gruplara karşı hükümeti korumak için Cumhurbaşkanı Touadéra'yla anlaşma imzalamıştı.

DANIŞMANLAR ÜLKEDEN AYRILDI

Ülkedeki AB eğitim misyonunun komutanı General Jacques Langlade de Montgros, uluslararası yasaların ihlaliyle ilgili endişeler oluştuğunu belirterek “Operasyonları geçici olarak askıya almamızın amacı, bu paralı askerlerle herhangi bir kesişmeyi ve grubun eğittiğimiz Orta Afrika askerlerini kullanmasını önlemek” dedi.

Ülkedeki 500'e yakın AB danışmanının, yeni bir karara kadar evlerine gönderildiği kaydedildi.

Büyük miktardaki uranyum ve elmas kaynağına rağmen Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.

Daha önce Avrupa basınına yansıyan haberlerde, Rusya'nın özellikle maden kaynaklarına ilgi duyduğu ve ülkede varlığını artırmaya çalıştığı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş insanı Yevgeni Prigozin'in kontrol ettiği öne sürülen Wagner Grubu, Kremlin lehine gizli operasyonlar düzenlemekle suçlanıyor.

Rusya hükümeti ise Wagner Grubu’yla bağı olduğunu reddediyor.

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