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THY pilotu hayatını kaybetti

Arkadaşları ile birlikte tatil için gittiği Meksika'da motosiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine hayatını kaybetti.

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THY pilotu hayatını kaybetti

THY’de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika’da bulunuyordu.

Arkadaşlarıyla birlikte motor gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California’da bir trafik kazası geçirdi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.

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