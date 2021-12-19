TL’nin değer kaybı Almanya’nın gündeminde: “Erdoğan iflasa sürüklüyor”

Türk Lirası'nın Euro karşısındaki rekor değer kaybı, Almanya'da yaşayan gurbetçileri de paniğe sevk etti. Türkiye'den gelen kira gelirlerinin Euro karşısında erimesiyle çok sayıda gurbetçi şaşkına döndü. Öte yandan Alman basını, "Erdoğan, Türkiye'yi iflasa sürüklüyor" yorumunu yaptı.

Ali GÜLEN

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Enflasyon, TL’nin değer karşısında değer kaybetmesi derken, bütün dünya Türkiye ekonomisini konuşuyor… Ekonomik çalkantıdan Türkiye ile birlikte en çok etkilenen ülke ise Almanya oldu.

Türkiye’den kira geliri elde eden çok sayıda gurbetçi, gelen kiraların Euro karşısında azalmasıyla birlikte panik yaşıyor. Bir TL’nin 5 cent ettiği günlerde gurbetçi de harekete geçti.

Çok sayıda gurbetçi Türkiye’de zor duruma düşen akrabaları ve yakınlarına destek için bankalara gidiyor. Gurbetçiler, Türk bankalarına yönelerek para transferi gerçekleştiriyor.

Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'de kira geliri, emekli geliri gibi TL üzerinden geliri olanlar ise şok yaşıyor. Kiraları artıramadıkları için zarara uğrayanlar var, bir kısım Avrupalı Türk de, TL'de kalan parasını, dövize çevirip yaşadığı ülkeye çekme telaşına düştü.

DIE WELT: İFLASA GÖTÜRÜLÜYOR

Türkiye’deki ekonomik çalkantı, Avrupa'nın önde gelen yayın organlarında da yer alıyor…

Etkin siyasi gazete Die Welt, “Erdoğan, Türkiye'yi iflasa sürüklüyor” başlıklı geniş bir analiz yayınladı.

Yazıda, “Türk parası hızla değer kaybediyor. Erdoğan’ın politikası giderek daha öngörülemez hale geliyor. Bunun Türkler için dramatik sonuçları var: Milyonlarca insan tasarruflarını yitiriyor ve bankalar iflas tehdidi altında. Ancak Erdoğan, enflasyon teorisine bağlı kalıyor. Türk para birimi haftalardır uçurumun derinliklerine iniyor. Ama bu Merkez Bankası’nın eylemlerinin sonucu. Onlar, kendi enflasyon teorisini icat eden Erdoğan’ın talimatlarını takip ediyor. Birçok kişi, Lira'daki düşüş artarsa, bu politikadan dönüleceği görüşündeydi. Ancak Erdoğan’ın rota değiştirmek yerine Türk finans sistemini çökertebileceği görüldü” denildi.

ARD: AKRABALAR İÇİN ENDİŞE

Türkiye'ye para gönderme kuyrukları, ARD'nin de dikkatini çekti. Alman devlet kanalı, “Almanya'daki Türkler, akrabaları için endişeleniyor” başlıklı bir yazı kaleme kaldı.

Yazıda, TL'deki sert değer kaybının sadece bu sonucu doğurmadığına, insanların tasarruflarının eridiğine ve Almanya'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 30 oranında düştüğüne değinildi.

Haberde, Türk Lirası'ndaki bu sert düşüşlerin, belki Türkiye'de emlak almak isteyen ya da tatil yapmak isteyenlerin yararına olduğu ancak krizin Türk halkını çok derinden etkilediğine vurgu yapıldı.

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