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Trump kararını verdi! 20 Ocak’taki törene katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'da başkanlık görevini devredeceği Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:18, 08/01/2021
Haberler Dünya
Trump kararını verdi! 20 Ocak’taki törene katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Trump paylaşımında, “Soran herkese, 20 Ocak’taki yemin törenine gitmeyeceğim” ifadesini kullandı.

Trump, önceki gün iki dönem görev yapmayacağını kabul etmiş, ancak bu açıklamasının ardından Biden’ı tebrik etmemişti. 20 Ocak’taki yemin törenine ilişkin bir video yayınlayan Trump, “20 Ocak’ta yeni bir yönetim göreve başlayacak” ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu videoya ilişkin Beyaz Saray’a yakın bir kaynak, ABD Kongresi baskını sonrası yaşanan istifalar ve görevden alma çağrıları nedeniyle Trump’ın böyle bir video çektiğini aktardı.

 

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ABD Donald Trump
Yayınlanma Tarihi:19:10,