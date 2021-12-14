Tunus Cumhurbaşkanı: Gelecek yılki seçime dek meclis kapalı kalacak

Muhalefetin "darbe yapmakla" suçladığı Tunus Cumhurbaşkanı Said, uzun süredir beklenen siyasi yol haritasını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Tunus’ta temmuz ayında başbakanı görevden alıp meclisi fesheden ve muhaliflerin “darbe” suçlaması yönelttiği Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022’de hükümet sistemi değişikliği için anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken seçime gidileceğini duyurdu.

Devlet televizyonundan dün halka seslenen Said, referandum öncesinde online olarak bir kamuoyu diyalog süreci yürütüleceğini belirtti.

Said, meclisin erken seçime kadar kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Tunus lideri Said, muhaliflerin tepkilerine yanıt olarak “Devrimin rotasını düzeltmek istiyoruz” dedi. Said, yeni anayasayı hazırlaması için uzmanlardan oluşan bir komite atayacağını da duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanının ülkenin siyasi geleceğine ilişkin bir yol haritası açıklaması uzun süredir bekleniyordu.

Said'in adımları, ekonomik ve siyasi krizle boğuşan ülkede demokratik sistemin geleceğine ilişkin endişelere yol açmıştı.

Arap Baharı eylemlerinin başladığı ülke olan Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, gösteriler sonucu 2011'de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Demokrasi yönünde atılan adımlara rağmen, ülkede derinleşen ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık tepkilerin sürmesine yol açıyor.