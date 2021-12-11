Türk kuaför kampanya başlattı: Başbakan tıraşı 4.99 Euro

Almanya'nın Hamburg kentinde 39 yıldır kuaförlük yapan ve bir dönem restoran da işleten Behçet Algan, SPD lideri Olaf Scholz’un başbakan seçilmesinden sonra kampanya başlattı. SPD üyesi olan ve bir dönem Belediye Meclisi üyeliği de yapan Algan, "Kardeşim başbakan olmuş gibi sevindim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Olaf Scholz, 2015 yılında Hamburg Eyalet Başbakanı seçildiğinde, açtığı kampanyayı yeniden başlatan Behçet Algan, “Aileden, dostum gibi gördüğüm birinin şimdi Almanya başbakanı olmasından çok mutluyum” dedi.

Scholz ile 34 yıldır tanıştığını belirten Behçet Algan, “Bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Kardeşim başbakan olmuş gibi sevindim ve bu yüzden 15 Euro olan saç kesme ücretini 4.99 Euro'ya indirdim. Görev süresinin 100. gününün sonuna kadar sürecek“ dedi.

Yaklaşık 7 yıl önceki kampanyada kullandığı afişleri yine açan Algan, Hamburg'un Altona semtinde “Altona muhtarı” diye tanımlanıyor.

HAMBURG'DA SIK SIK UĞRARDI

Aslen Adanalı olan Behçet Algan, Scholz'un partisinde de üye… Hamburg'daki görevi sırasında sık sık onunla fotoğraflar çektiren Algan, yeni başbakanın tüm dünyanın sorunlarının olduğu dönemde büyük bir yük aldığını ama altından çıkacağına inandığını söylüyor.

Olaf Scholz, 2017 yılında Behçet Algan'ın kuaförünün 35. Yılını kutlamasına katılmıştı. Törende Hamburglu Türk yönetmen Fatih Akın da vardı.

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