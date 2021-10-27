Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

ABD-Türkiye hattında gözler Glasgow İklim Zirvesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Erdoğan-Biden görüşmesindeyken dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Sozcu.com.tr

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S-400 krizi, Osman Kavala gerilimi ve Suriye’deki anlaşmazlıklar ABD-Türkiye ilişkilerinde tansiyonu bir yükseltip bir alçaltırken, dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti…

Bu ayın sonunda Glasgow’da gerçekleşecek Glasgow İklim Zirvesi’nde bir araya gelmesi planlanan ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

İbrahim Kalın ve Jake Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamada Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin öneminin ifade edildiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Afganistan’da ortaya çıkan insani krizin önlenmesi ve istikrar ortamının sağlanması adına Türkiye'nin Afganistan halkına yardım etmeye ve uluslararası toplumla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi.

İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA MESAJI

Yapılan açıklamada, Yukarı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Kafkaslarda barış, istikrar ve kalkınma için atılacak ortak adımlar üzerinde durulduğu da kaydedildi. Ayrıca Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve IŞİD dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam edeceğinin altı çizildi.

İki NATO müttefiki olarak Türkiye ve ABD'nin iklim değişikliği, terör, göç, salgın hastalıklar gibi küresel ve bölgesel tehditler karşısında işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi.

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