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Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül’de

Türkiye ile Mısır arasında bakan yardımcıları seviyesinde yürütülen siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:27 - 31 Ağustos 2021 Güncellenme:
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Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül’de

Mısır iç politikası ile Orta Doğu’daki pek çok konuda görüş ayrılığı yaşayan ve Libya’daki iç savaşta hasım tarafları destekleyen Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler yıllar sonra Mayıs ayında yapılan bakan yardımcısı seviyesindeki görüşmelerle tekrar tesis edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, istişareler sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

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