Türkiye kökenli Hollandalılar’dan oluşan çete İspanya’da 3 ton uyuşturucuyla yakalandı

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Karayipler’den yola çıkan ve Atlantik Okyanusu üzerinden İspanya’nın Costa del Sol sahiline gelen lüks yelkenlide 3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Kolombiya, İngiltere ve Hollanda narkotik birimlerinin de desteklediği operasyon, 9 metreden fazla dalga yüksekliğine neden olan Sam Kasırgası sırasında gerçekleştirildi.