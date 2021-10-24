Türkiye uzmanından çarpıcı yorum: Erdoğan tehlikeli bir oyun oynuyor

Fransa Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye uzmanı olan Didier Billion, Erdoğan'ın büyükelçilere yönelik talimatının olası sonuçlarını yorumladı. Billion, "Erdoğan çok tehlikeli bir oyun oynuyor" ifadelerinde bulunurken, "Erdoğan bir kez daha seçmenlerini birleştirme çabasıyla milliyetçi ruhu kışkırtmaya çalışıyor." dedi.

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Fransa Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye uzmanı olan Didier Billion, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osman Kavala'nın bırakılması için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na verdiği talimatla ilgili yorumlarda bulundu.

Fransa Radyosu France Info’ya konuşan Billion, “Erdoğan’ın hedef aldığı on ülkeden yedisi NATO üyesi ve dolayısıyla Türkiye’nin müttefiki. Neden onlara doğrudan saldırıyor?” sorusu üzerine, “Türkiye, bugün oldukça karmaşık bir siyasi süreçten geçiyor. Tüm anketler Erdoğan’ın zayıfladığını gösteriyor. Erdoğan bir kez daha seçmenlerini birleştirme çabasıyla milliyetçi ruhu kışkırtmaya çalışıyor. Kavala’yı kullanarak diğer ülkeleri Türkiye’nin adaletine ve iç işlerine müdahale etmekle suçluyor” dedi.

Billion, Erdoğan’ın talimatının olası sonuçları hakkında “Söz konusu on ülkenin Türk Büyükelçileri Ankara’ya geri çağrılabilirler. Erdoğan, olağan diplomatik prosedürleri küçümsediği için tehlikeli bir oyun oynuyor. Söz konusu ülkeler, Türkiye ekonomisi ve siyasi ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Seçmenlerini birleştirmek için zorunlu bir ihtiyacı olduğu için kullanmaktan çekinmediği çok riskli bir oyun oynuyor…” ifadelerinde bulundu.

Daha önce “Türkiye, vazgeçilmez ortak” adlı bir kitap da yazan Billion, Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi. Geçen yıldan beri iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulduğuna dikkat çeken Billion, ‘İktidara yakın Türk basınında neredeyse her gün Fransa’yı hedef alan saldırılar oluyor. Bu nedenle 2020’den bu yana işler biraz yatışmış gibi görünse de son dönemde iki ülke arasındaki tansiyon bir hayli yüksek. Bu durumu Erdoğan’ın yabancı ülkelerle gerilim yaratma çabasına yönelik bir hamlesi olarak yorumluyorum. Daha önce de söylediğim gibi. Milliyetçi ruhu kışkırtmak için bir bahane…” ifadelerinde bulundu.

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