“Türkiye ve Rusya YPG’yi ortadan kaldırmak için müzakere yürütüyor”

Türkiye ve Rusya'nın, YPG/PKK'nın Kobani'den temizlenmesi için görüşmelere başladığı bildirildi.

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Konuya yakın kaynakların Middle East Eye’a yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’nin, Suriye’nin sınır kasabası Kobani’de terör örgütü YPG birimlerini temizlemek için bir Türk askeri operasyonu düzenlemeyi müzakere ettiklerini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, YPG’nin Türk kuvvetlerine ve Kuzey Suriye’deki Türk kontrolündeki bölgelere yönelik aralıklı saldırıları nedeniyle Ankara’nın sabrının tükendiğini belirtmişti. Erdoğan, “Suriye’den gelen tehditleri kendi imkanlarımızla bertaraf etmeye kararlıyız” ifadelerinde bulunurken Suriye’de gerekli adımları en kısa sürede atacağız” dedi.

O zamandan beri, Türk ve Rus yetkililer arasında Türkiye’nin YPG ile ilgili endişelerini gidermek için müzakereler yürütüldüğü belirtildi.

Ankara ve Moskova hükümetleri, 2019 yılında Rusya’nın YPG güçlerini sınır bölgesinden çekmeyi taahhüt ettiği bir önceki anlaşmayı imzalamıştı. Ancak Türk yetkililere göre bu söz Moskova tarafından henüz yerine getirilmedi.

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