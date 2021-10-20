Türkiye’de de satılan ürünün reklamına yasak geldi

Avrupa merkezli bitki bazlı yiyecek ve içecek üretici Alpro'nun Türkiye'de de satılan badem sütü reklamına yasak geldi. İngiltere'deki Reklam Standartları Kurumu, gezegen için iyi" olduğu yönünde "yanıltıcı" bir ifadede bulunulduğu gerekçesiyle reklamı yasakladı.

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Alpro tarafından üretilen ve Türkiye’de de satışta olan badem içeceğinin reklamı, “gezegen için iyi” olduğu yönünde “yanıltıcı” bir ifadede bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

İngiltere’de reklam panolarından, otobüslere kadar her yere asılan afişlerin üzerinde “Bir sonraki durakta daha sağlıklı bir gezegen için tarif hazır!” “Gezegen için iyi, senin için iyi” gibi yazıların yer aldığı bildirildi.

Alpro’nun badem, yulaf ve soya ürünleri tanıtan afiş üzerindeki yasak, İngiltere’deki Reklam Standartları Kurumu’nun (ASA) geçen ay çevresel iddialarla ilgili araştırmaları genişleteceğini açıklamasının ardından geldi.

İDDİALAR ARAŞTIRILDI

ASA’ya göre, ticari amaçlı badem yetiştiriciliğinin çevreye zarar verdiğine inanan bir şikayetçi, Alpro’nun “gezegen için iyi” iddiasının yanıltıcı olup olmadığını ve doğrulanıp kanıtlanamayacağını sorgulamasının ardından iddialar araştırılmaya başlandı.

Alpro, müşterilerinin, afişlerdeki ifadelerdeki süt bazlı ürünlere kıyasla daha düşük çevresel etkiye sahip bitki bazlı ürünlere atıfta bulunduğunu anlayacağını öne sürdü. Alpro, badem mahsullerinin soya veya yulaftan daha fazla su gerektirmesine rağmen, arazi kullanımı ve sera gazı emisyonları üzerindeki etkisinin daha az olduğunu bademli içeceklerin çevresel etkisinin inek sütünden çok daha düşük olduğunu da ifade etti. Alpro, bademlerinin AB’nin politikalarına uygun olarak yetiştirildiğini de sözlerine ekledi.

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