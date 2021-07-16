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Türkiye’de uygulanan aşıların antikor seviyeleri ortaya çıktı: Pfizer-BioNTech’te Sinovac’tan 10 kat fazla

Türkiye'de uygulanan Pfizer-BioNTech ve Sinovac'ın geliştirdiği corona virüsü aşılarıyla ilgili önemli bir çalışma yayınlandı. The Lancet dergisinin yer verdiği çalışmaya göre, Hong Kong'da Pfizer-BioNTech aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyesi Sinovac aşısı olanlara göre 10 kat daha yüksek çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:40, 16/07/2021
HaberlerDünya
Türkiye’de uygulanan aşıların antikor seviyeleri ortaya çıktı: Pfizer-BioNTech’te Sinovac’tan 10 kat fazla

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgına karşı aşılama kampanyaları aralıksız sürüyor. Ortaya çıkan varyantların ardından aşıların etkinliği soru işaretleri oluştururken, Türkiye’de kullanılan iki corona virüsü aşısıyla ilgili önemli bir çalışma yayınlandı.

Saygın tıp dergisi The Lancet’te yer alan çalışmada Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın geleneksel yöntemle geliştirdiği corona virüsü aşısı karşılaştırıldı. Hong Kong’da yapılan çalışmada farklı aşılarla gerçekleştirilen aşılamanın etkileri incelendi.

VARYANTLARA KARŞI DAHA KORUYUCU

Araştırmaya göre Hong Kong’da iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar söz konusu sonuçların, mRNA aşılarının geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşılara kıyasla Sars-CoV-2 ve varyantlarına karşı daha koruyucu olduğunu gösterdiğini savundu.

VAKA SAYILARINDA FARK YARATIYOR

Bloomberg’in haberine göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın mRNA aşılarını kullanan ABD ve İsrail gibi ülkelerde hastalığın yayılma hızının yavaşladığı belirtildi. Çin’in geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısı kullanılan ülkelerde vaka sayılarında bu seviyede bir düşüş olmadığı ancak ağır vakaları ve ölümleri engellediği vurgulandı.

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ABD BioNTech Çin Corona Dünya İsrail mRNA Ölüm Sağlık Sinovac Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:35,