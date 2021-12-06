Türkiye’den Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı gönderildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı gönderdiğini açıkladı. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden toplanan toplamda 611 bin doz aşının Burkina Faso ve Togo'ya teslim edildiği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin de üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı (Türk Konseyi) adına Türkiye’den Afrika ülkelerine gönderilen aşı hibesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ülkemiz, Covid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya verdiği önem çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatına Afrika ülkelerine aşı yardımında bulunulması çağrısında bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Ekim ayında gerçekleştirdiği bazı Afrika ülkelerini ziyareti sırasında bölge ülkelerine aşı bağışında bulunma kararımızı bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'nde, Teşkilat adına Afrika'ya aşı yardımında bulunulacağını da açıklamıştır” bilgilendirmesi yapıldı.

TÜRKİYE’DEN 200 BİN DOZ AŞI

Dışişleri Bakanlığı, bu doğrultuda gönderilen aşılarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* Türk Devletleri Teşkilatı adına Afrika ülkelerine gönderilmek üzere, ülkemiz 200 bin doz Sinovac aşısı, Azerbaycan 100 bin doz Sinovac aşısı, Özbekistan 100 bin doz Sinovac aşısı ve Macaristan 211 bin 200 doz Sinopharm aşısı tahsis etmiştir.

* Sözkonusu aşıların, Sayın Cumhurbaşkanımızca bildirilen çerçevede, ayrıca talep ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak Burkina Faso ve Togo'ya sevki için gereken mutabakat sağlanmıştır.

“BURKİNA FASO’YA 400 BİN, TOGO’YA 200 BİN AŞI TESLİM EDİLDİ”

* Azerbaycan, Özbekistan ve Macaristan'ın hibe ettikleri aşılar ülkemize ulaşmış; bu aşılar ülkemizin de hibe ettiği aşılarla birlikte askeri bir kargo uçağımızla 6 Aralık tarihinde anılan iki ülkeye gönderilmiştir.

* Burkina Faso'ya 400 bin Sinovac, Togo'ya 211 bin 200 doz Sinopharm aşısı teslim edilmiştir.

İlginizi Çekebilir Güncel corona verilerini açıklayan Bakan Koca'dan 30 ile uyarı