Türkiye’den Ermenistan kararı: Karşılıklı özel temsilci atanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yakında Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" dedi. Libya ve Pakistan ile ilgili de açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada yakında Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atanacağını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.

* Haftaya Pakistan'da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor.

“SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN SAHADAKİ MEVCUDİYETİYLE HEPSİNİ ENGELLEDİK”

* Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.

* ABD ile bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil iş birliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.

* Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz. Liderlerin katılacağı zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor.

* Maarif Vakfı ile çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.

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