Türkiye’nin Ermenistan’la normalleşme sürecine Biden yorumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Türkiye-Ermenistan hattında normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı. Çavuşoğlu'nun bu açıklamasını yorumlayan ABD medyası, "Biden'ı memnun etmek için bu sürpriz dönüş yaşandı" ifadesine yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Türk Lirası’ndaki sert değer kaybı ve ekonomik belirsizliği konuşurken, diplomasi alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine gireceğini duyurdu. Karşılıklı olarak uçuşların başlayacağını ve Ermenistan’ın başkenti Erivan’a uçuşların yakında başlayacağını dile getiren Çavuşoğlu, diplomatların da atanacağını dile getirdi.

Ankara’nın Azerbaycan ile adımlarını koordineli olarak atacağını da söyleyen Çavuşoğlu’nun bu sürpriz açıklamaları ABD medyasında da büyük yankı uyandırdı… ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Türkiye’nin bu adımı ABD Başkanı Joe Biden’ı memnun etmek için attığını öne sürdü.

Bloomberg, “Türkiye’nin sürpriz dönüşü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ekimayında Roma’da gerçekleştirdiği görüşmede talebiyle uyumlu. Bu iddiayı üst düzey bir Türk yetkili Bloomberg’e söylemişti” yorumunu yaptı.

Bloomberg, “Türkiye, Ermenistan’la ilişkilerin iyileşmesinin Ankara’nın Washington ile ilişkilerini yumuşatmasını umuyor. Biden ve Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede iki NATO müttefikinin ortak güvenlik ve ekonomik çıkarlarının masaya yatırıldığı kaydedilmişti. Erdoğan, enflasyonun fırladığı ve 2023 seçimleri öncesinde kendisine desteği tehdit eden ekonomiyi istikrarlaştırması için herhangi bir dış politika hamlesinden büyük faydalar sağlayabilir” ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye 1993 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşta Bakü yönetimine destek vermiş ve Ermenistan ile sınırları kapatmıştı. 2009’da iki ülke normalleşme sürecine başlarken o dönem “futbol diplomasisi” kavramı gündem olmuştu. O dönemde karşı karşıya gelen Türkiye ve Ermenistan ulusal takımlarının futbol maçına resmi protokol dahil olmuş ve dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki maçı izlemeye ve temaslarda bulunmaya gitmişti.

Fakat bu süreç geçen yıllarda sona erdi.

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