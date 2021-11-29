Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa etti

Twitter CEO'su Jack Dorsey, resmi hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

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Twitter’ın dört kurucusundan biri olan ve uzun zamandır şirketin CEO’su olarak görev yapan Jack Dorsey istifa etti. Twitter, Dorsey’in yerine CEO olarak şirketin teknoloji sorumlusu Parag Agrawal’ın geçeceğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Dorsey’nin görevden ayrılacağı haberlerinin ardından Twitter hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Bunun üzerine Nasdaq Borsası’nda Twitter hisseleriyle ilgili işlemler geçici olarak askıya alındı.

“KİMSE DUYDU MU?”

Dorsey, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Kimse duydu mu emin değilim ama Twitter’dan istifa ettim” diye yazdı.

Dorsey açıklamasında, “Artık ayrılma vaktim geldi” diye yazdı ve şirketin “ilerlemeye hazır olduğunu” belirtti. Yerine geçecek Agrawal’a “büyük bir güven” ve onun “yeteneklerine, yüreğine ve ruhuna derin bir minnettarlık duyduğunu” vurgulayan Dorsey, “Artık onun önderlik etme zamanı” diye yazdı.

45 yaşındaki Dorsey, Twitter’ı 2006’da Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass ile birlikte kurmuştu. Dorsey hem Twitter’ın hem de dijital ödeme şirketi Square’in CEO’su olarak görev yapıyordu.

Bazı yatırımcılar, Twitter CEO’sunun sadece bu görev üzerinde yoğunlaşmasını istiyor ve geçen yıldan bu yana görevi bırakması yönünde Dorsey’e baskı yapıyordu. Dorsey’in görevden ayrılacağı haberleri önce CNBC televiyonunda ve Reuters haber ajansında yayımlanmıştı.