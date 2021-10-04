Twitter’dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp’a dikkat çeken gönderme

Facebook, Instagram ve WhatsApp, akşam saatlerinde çöktü. Bu uygulamalara giremeyen kullanıcıların yöneldiği sosyal medya ağı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram'ın yanı sıra WhatsApp'a da erişim sağlanamıyor.

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile görsel içeriklerin paylaşıldığı Instagram ve Facebook uygulamasına saat 18.44 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor.

TWITTER’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Uygulamalara giremeyen milyonlarca kullanıcı, Twitter’a yöneldi. Twitter’da kısa süre içerisinde kesintiyle ilgili milyonlarca tweet atıldı. Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın çökmesinin ardından Twitter’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çöken 3 sosyal medya ağına göndermede bulunan Twitter, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkese merhaba” ifadeleri kullanıldı. Twitter’ın paylaşımına WhatsApp’ın resmi hesabından ise “Merhaba” karşılığı geldi.

CEO DA ATIŞMAYA DAHİL OLDU

Twitter’ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve etkileşim alırken Twitter CEO’su Jack Dorsey de Twitter ve WhatsApp arasındaki yazışmalara dahil oldu.

Dorsey, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, “Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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