Üç emekli generalden uyarı: ABD’de iç savaş çıkabilir

Dünyayı şoke eden ABD'deki Kongre baskınının yıldönümü yaklaşırken, üç emekli general, 2024 seçimleri sonrasında orduda ayaklanma yaşanabileceğini ve ülkenin iç savaşa sürüklenebileceğini savundu.

Sozcu.com.tr

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ABD'de üç emekli general, ülkenin yakın tarihinin en korkunç olaylarından biri olan 6 Ocak'taki Kongre baskınının 2024'teki başkanlık seçimlerinde de tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

Emekli Tümgeneraller Paul Eaton ve Antonio Taguba ile Emekli Tuğamiral Steven Anderson, Washington Post'ta yayınlanan makalelerinde, ülkede bir ayaklanma ve hatta iç savaş yaşanabileceğini öne sürdü.

‘ORDUDA ÖLÜMCÜ KAOS’ UYARISI

Üç eski asker, 2024 başkanlık seçimleri sonucunun bazı askerler arasında itirazlara yol açması halinde, ordu içinde “ölümcül bir kaosun” ortaya çıkabileceğini belirtti.

“Rahatsız edici” sayıda emekli ve görevdeki askerin, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının düzenlediği 6 Ocak’taki Kongre baskınına katıldığını hatırlatan üç isim, suçlama yöneltilen her 10 kişiden en az birinin daha önce orduda görev yaptığına dikkat çekti.

Yazıda, 2024 seçimlerinde kaybeden adayın sonucu reddetmesi halinde 6 Ocak'taki olayın tekrarlanabileceği uyarısı yer aldı. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde, orduda yaşanabilecek bir çöküşün iç savaş riski yaratma ihtimali olduğu kaydedildi.

‘KURAL TANIMAYAN BİRİMLER ORTAYA ÇIKABİLİR’

Emekli generaller, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinden sonra ordu içinde karışıklığın daha da arttığını savunarak, orduda Covid-19 aşılarına yönelik artan itirazları örnek gösterdi.

Üç eski asker, böyle bir ayaklanmanın önlenmesi için gereken her şeyin yapılması, potansiyel ayaklanma yanlılarının belirlenmesi için istihbarat çalışması yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yazıda, ordu içinde kural tanımayan birimlerin ortaya çıkması ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, 6 Ocak 2021’de Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek amacıyla başkent Washington'daki Kongre binasını işgal etmişti. Dünyayı şoke eden olayda, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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