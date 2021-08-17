Uganda’daki pornografi karşıtı yasa, tepkilerden sonra iptal edildi

Uganda'da tartışmalı bir pornografi karşıtı yasa, kadın hakları gruplarının baskısıyla iptal edildi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hükümet, kadınları ve çocukları korumaya yardımcı olacağını söylediği pornografinin yayılmasını engelleyen yasayı 2014 yılında çıkardı. Ancak eleştirmenler, yasanın kötüye kullanıldığını ve kadınların mini etek gibi giysiler giydikleri için sokaklarda saldırıya uğramalarına neden olduğunu söylüyor.

Yasa, yedi yıllık tepkilerden ve protestolardan sonra Uganda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Beş yargıçtan oluşan bir kurul, oybirliğiyle, yasanın uygunsuz giyim yasağı da dahil olmak üzere pornografik suçları tanımlayan bölümlerinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

MİNİ ETEK KARŞITI YASA

2014 yılında yürürlüğe giren ve başlangıçta “mini etek karşıtı” yasa olarak adlandırılan yasa, kısa etek giyen kadınların alenen taciz edilip saldırıya uğramasının ardından başkent Kampala’da sokak protestolarına neden oldu. Birkaç kadın hakları örgütü ve insan hakları avukatı, hükümeti; yasayı gözden geçirmeye çağırdı ve ardından da anayasa mahkemesine bir dilekçe sundular.

Uganda Kadın Ağı örgütü o sırada mevzuatın her iki cinsiyet için eşit hakları gözeten ülke anayasasıyla çeliştiğini söyledi. Yasaya göre, şarkı sözleri ve müzik videoları da pornografik olarak sınıflandırılabiliyor ve sanatçılar tutuklanıp hapse atılabiliyordu.

ŞARKI YÜZÜNDEN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

2015 yılında, kadın müzisyen Jemimah Kansiime, yasaya göre yargılanan ilk kişi oldu. Üstü kapalı bir şekilde erkeklerin cinsel yeteneklerine atıfta bulunan şarkısı nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Kampala’daki BBC muhabiri Patience Atuhaire, şarkıcının davasının durdurulduğunu söyledi. Atuhaire, ülkede pornografinin yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için yasa çıkarıldığında kurulan dokuz kişilik komitenin de dağıtılacağını belirtti.

2018’de Uganda’da bir kadın model de çıplak fotoğrafları sızdırıldıktan sonra tutuklanmıştı.

Hükümet, henüz yeni kararla ilgili yorum yapmadı.

İlginizi Çekebilir Afgan film yapımcısı Sahraa Karimi'den yardım çağrısı