Ukrayna, Türk SİHA’sı ile Rusya’yı vurdu, Avrupa karıştı

Türkiye’nin Ukrayna’ya sattığı Bayraktar TB2 adlı SİHA’lar, Rus topçusunu vurdu. Rusya ayağa kalktı. Rusya, "Bu silahları satanları düşünmeye davet ediyoruz" diye Türkiye'yi dolaylı tehdit etti. Almanya, Ukrayna’yı "Ateşkese uymaya" çağırdı. Ukrayna ise, Rusya destekli topçuların saldırılarını durdurduklarını açıkladı.

Ali GÜLEN

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Doğu Ukrayna'da, Rusya tarafından desteklenen topçu birliklerinin Ukrayna'ya ateş açması üzerine, Türk yapımı SİHA'lar ilk kez kullanıldı.

Bayraktar TB 2 ile ilk kez Ukrayna'nın işgal altındaki bölgesine müdahale eden Ukrayna, Rusya destekli topçuların silahlarını etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine, hem Rusya hem de Avrupa ayağa kalktı.

Rusya, Doğu Ukrayna'daki etkisini kaybetmekten korktuğu için “intikam tehditleri” atmaya başladı ve “Kiev rejimini silahlandıranları düşünmeye davet ediyoruz” açıklaması yaptı.

RUSYA'DAN “İNTİKAM” SESLERİ

Rusya destekli kuvvetlerin açtığı ateşi durduran Kiev’e, Rusya'dan “intikam” tehdidi gelirken, Almanya ise bu silahların kullanılmamasını ve Minsk Ateşkes Anlaşması'na uyulmasını istedi.

Alman Bild Gazetesi ise, Ukrayna'yı “Neonazilerin kontrolündeki Kiev rejimi” diye tanımlayarak insansız hava araçlarının kullanılmasını eleştirdi.

Kiev'den yapılan açıklamada, “Salı günü 14:25 ile 15:15 arasında Rus terörist güçleri Granitne yerleşim bölgesindeki mevzilerimizi bombaladı. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin iki askeri bu bombardımanda yaralandı, biri kısa bir süre sonra öldü. Düşmanı ateşkese zorlamak için Bayraktar insansız hava aracı kullanma emri verildi. İnsansız hava aracı Rus işgal güçlerinin bir silahını güdümlü bombayla imha etti” açıklaması yaptı.

BAYRAKTAR'IN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Ukrayna ordusu Bayraktar'ın harekatını gösteren bir video yayınladı.

Görüntülerde, Rus liderliğindeki birliklerin (Putin’in ordusu tarafından sağlanan D-30 tipi) üç topçusu görülüyor.

Aniden iki asker kendilerini yere atıyor, bir saniye sonra bir patlama silahı sallıyor. İki savaşçı saldırıdan kurtuluyor ve ormana koşuyor.

Bir yandan işgal altındaki Doğu Ukrayna'dan gelen Rusya destekli milislerin saldırılarına kızan Avrupa, diğer yandan Bayraktar TB2'lerle buna karşılık verilmesini eleştiriyor.

RUS MEDYASI KIŞKIRTIYOR

Avrupa bu çelişkileri yaşarken, Rus ordusunun yayın kuruluşu Zvezda’ya, “Moskova her düzeyde sert tepki vermezse, Bayraktar er ya da geç Donbas’ın üzerinde daire çizecek ve buradaki mevzilere ateş edecek” ifadesine yer verdi.

İlk tepki, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’dan (71) sözlü olarak geldi. Lavrov, “neo-Nazi kontrolündeki Kiev rejimini silahlandıranları, düşünmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Lavrov'un bu sözleri Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelensky ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğu iddia ediliyor. Henüz birkaç hafta önce Türkiye, Ukrayna'ya daha fazla SİHA satmayı kabul etmişti.

BAYRAKTAR, ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR MU?

Minsk Barış Anlaşması, sınırlara 15 kilometreye kadar ağır silahların konuşlanmasını yasaklıyor. Rusya destekli gruplar buna pek uymuyor ama 2014-2015 tarihlerinde Ukrayna'nın savaş uçaklarına erişimi olmadığı için, SİHA kullanılmasına ilişkin bir kısıtlama da bulunmuyor.

Rusya, Bayraktar TB2'lerle yapılan saldırıların Doğu Ukrayna'daki etkisini azaltmasından endişe ediyor. Almanya ise Bayraktar kullanımının Ateşkes Anlaşması'na aykırılığını savunuyor. Ukrayna, Almanya'nın bu iddialarını kesinlikle reddetti ve saldırı altındaki topraklarını korumanın en büyük hakkı olduğunu duyurdu.

DOĞU UKRAYNA KRİZİ NEDİR?

Donbass Savaşı da denilen Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014’ten beri Ukrayna’nın Donbass bölgesinde sürmekte olan savaş.

Batı medyası, sık sık Novorossiya milislerinin Rusya tarafından desteklendiğini iddia ediyor. Ama diğer yandan da Kiev rejimini eleştiriyor. Ayrıca Çeçen lider Kadirov’un da Rusya’nın yanında savaşması için adam gönderdiği iddiaları gündemde.

Bunun dışında da Beyaz Belarus, Rusya, Sırbistan gibi Slav-Ortodoks ülkelerden Donetsk’te gönüllü savaşmak için giden militanlar olduğu iddia ediliyor

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