Ukrayna’dan bir corona virüsü aşısına daha onay

Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, ABD merkezli Johnson & Johnson firmasının ürettiği Janssen isimli Covid-19 aşısının kullanımına onay verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Johnson & Johnson firmasının Janssen isimli corona virüsü aşısının özel firma tarafından kullanımını resmi olarak onaylanmadan önce ülkeye getirilmesine onay vermiş ve 500 dozluk teslimat Ukrayna Sağlık Bakanlığının onayıyla resmi olarak gerçekleşmişti.

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan yeni kararla, Janssen aşısı resmi olarak onaylanırken, Ukrayna'da vatandaşlara uygulanabilecek corona virüsü aşıları listesine girdi. Onayın ardından söz konusu aşıyı olanlar Ukrayna'ya giriş yapabilecek.