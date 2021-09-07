Uluslararası Af Örgütü: Türkiye, Suriyeli göçmenleri geri dönmeye zorluyor

Uluslararası Af Örgütü, Suriyeli göçmenler ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Raporda, rejim güçlerinin Suriye'ye geri dönenlere yönelik uyguladığı kötü muameleye dikkat çekilirken, Türkiye, Danimarka ve İsveç Suriyeli göçmenleri ülkelerine geri dönmeye zorladığı gerekçesiyle eleştirildi.

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Uluslararası Af Örgütü, bugün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin Suriye’ye geri dönenlere yönelik uyguladığı kötü muameleye dikkat çekti. ‘Ölüme Gidiyorsun’ başlıklı raporda, ülkelerine geri dönenlerin uzun süre gözaltında tutulduğu, işkenceye, tacize ve cinsel istismara zorlandığı ortaya çıkarıldı.

Raporda, Suriye güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet sonucu 5 kişinin öldüğü bilgisi de paylaşıldı. Geri dönenler için ülkenin “hala güvenli olmadığı” saptamasında bulunulan raporda, geri dönen çok sayıda göçmene yönelik keyfi tutuklama, işkence, tecavüz, şiddet ve insan hakları ihlalinin sürdüğü uyarısı yapıldı.

TECAVÜZ VE İŞKENCE

2017 ila 2021 yılları arasında ülkeye geri dönen 13'ü çocuk 66 göçmenle ilgili bilgiler de raporda yer aldı. Buna göre, ülkeye geri dönen 5 kişi gözaltında öldü, 17 kişinin akıbeti ise bilinmiyor.

Geni dönen Suriyelilere yönelik güvenlik güçleri tarafından 14 cinsel şiddet vakasına yer verilen raporda, 5 kadına yönelik 7 tecavüz şikayetine ayrıntılı bir şekilde yer verildi.

Birçok Batılı liderin Suriye’nin güvenli bir yer olduğuna yönelik söylemlerine itiraz eden raporda, Danimarka, İsveç ve Türkiye’nin Suriye’den gelen mültecilere evlerine dönmeye zorladıkları iddiasına da yer verildi.

KORUMALAR KISITLANIYOR

Raporda, Danimarka, İsveç ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok devletin korumayı kısıtladığı ve Suriye’den gelen mültecilere evlerine dönmeleri için baskı yaptığı öne sürüldü. Türkiye’nin son iki yılda birçok Suriyeliyi zorla sınır dışı ettiği yolundaki haberlere dikkati çekildi.

Öte yandan raporda, Lübnan ve Türkiye'de pek çok mültecinin zorlu yaşam koşulları ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı iddialarına da yer verildi.

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI YAPTILAR

Af Örgütü’nden Marie Forestier yaptığı açıklamada, “Suriye’nin artık güvende olduğunu iddia eden hükümetler sahadaki korkunç gerçeği kasten görmezden geliyor. Suriye’nin çoğu bölgesinde askeri çatışmalar azalmış olsa da, Suriye hükümetinin korkunç insan hakları ihlalleri azalmadı.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Raporda, komşu ülkeler Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan Suriyeli göçmenleri evlerine göndermemeleri istendi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın başından bu yana 6,6 milyon Suriyelinin ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

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