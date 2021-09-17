Ünlü rapçi Beyaz Saray’ı karıştırdı: Davet yok sadece telefonla görüşecek

Sosyal medya üzerinden "Covid-19 aşısı kısırlığa yol açıyor" iddiası ile gündeme gelen ABD'li rapçi Nicki Minaj yine ortalığı karıştırdı. Beyaz Saray'dan bu konuyu görüşmek üzere davet aldığını söyleyen Minaj'a Washington'dan yalanlama geldi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü salgını ve Covid-19 aşısı ile ilgili yanlış bilgi paylaşan ve “aşıların kısırlığa sebep olduğunu” iddia eden ABD’li şarkıcı Nicki Minaj gündemden düşmüyor…

Hem sosyal medya üzerinden hem de bilim insanları tarafından eleştirilerin odağına oturan Minaj, önceki gün Beyaz Saray’dan davet aldığını söylemiş ve aşının kısırlık yaptığına dair iddiaları görüşeceğini söylemişti. Fakat genç şarkıcının bu açıklamalarına Washington’tan çok net ve hızlı bir yalanlama geldi.

Beyaz Saray, Minaj’ı davet etmediklerini duyurarak, “Beyaz Saray’a kimse davet edilmedi. Sadece Minaj gibi aşı konusunda endişeli olanlar için Beyaz Saray yönetiminin doktorlarından biriyle telefon görüşmesi ayarlanması gündeme geldi” açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada bu tür endişeleri olanlara telefonla görüşme imkanı tanındığı da kaydedildi.

Bu hafta Met Gala etkinliğine “aşı zorunluluğu” getirildiği için katılmadığını söyleyen Minaj 22.6 milyondan fazla takipçisine Twitter üzerinden, “Ben araştırmamı yeteri kadar yaptığıma inanıyorum” demiş ve aşı olan bir kişinin “kısırlaştığını” iddia ederek “Aşıdan sonra testisleri şişti” demişti.

Minaj’ın bu açıklamaları bilim insanlarının tepkisini çekerken Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci de iddiaların asılsız olduğunu söylemişti. Fauci, “Bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt yok” ifadesini kullanmıştı.

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