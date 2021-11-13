Ürdün’ü kum fırtınası vurdu

Ürdün’ün başkenti Amman'da etkili olan kum fırtınasının yol açtığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ürdün’ün başkenti Amman’ı kum fırtınası vurdu. Umman'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına kentin güneyindeki Dabaa bölgesinde zincirleme kazaya neden oldu.

11 KİŞİ YARALANDI

Kamu Güvenliği Dış Devriyeler Birimi'nden yapılan açıklamada, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların yakınlardaki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolculuğun tehlikeli olduğunu kaydeden birim, halkı yolculuk ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı. Birim ayrıca, yolun aralıklı olarak değişen sürelerle kapatıldığını bildirdi.

Ürdün Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildiğini ve önlemler kapsamında çalışmalara başlandığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir Ürdün'den Suriye kararı: Sınır yeniden açılıyor

İlginizi Çekebilir Ürdün'de darbe girişimi davasında karar verildi