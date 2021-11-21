Uygur Türklerini toplama kampı ifşa oldu: Dev hapishaneler ilk kez görüntülendi

Pekin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı sistematik zulüm ve şiddet ile ilgili dikkat çekici bir ifşa geldi. Tayvan'da yaşayan Çinli aktivist Guan Guan, 8 farklı şehirde 18 toplama kampı buldu ve bunları uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Başta Türkiye ve ABD olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği Uygur Türklerine zulüm ve sistematik şiddetin merkez üsleri ilk kez ortaya çıktı…

Tayvan’da yaşayan Çinli bir aktivist olan ve Guan Guan takma adını kullanan bir adam, 2 yıllık bir araştırmanın sonucunda ülkenin 8 farklı şehrinde 18 adet toplama kampı bulunduğunu ortaya çıkardı.

İki yıl boyunca yerel halkla görüşen ve farklı bölgeleri “turist” gibi ziyaret ederek görüntü alan Guan Guan, çektiği görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

“18 TOPLAMA KAMPINA GİTTİM”

Normalde turistlerin gözde bölgesi olmayan Urumçi’ye giderek gizli kayıt yapan ve kamerasını çantasına koyarak gizlice çekim yapan Guan Guan, “Yabancı basın mensuplarının bölgeye girmesi yasak fakat ben rahatça girebilirdim. Dolayısıyla bu baskıyı ve şiddeti gözler önüne sermeye karar verdim. 18 toplama kampı keşfettim ve bunlardan bir tanesi devasa büyüklükteydi. Önünde de ‘İş gücüyle reform’ ifadesi yazılıydı” açıklamasını yaptı.



Bu toplama kamplarının internet üzerindeki haritalarda görülmediğini fakat metrelerce yükseklikteki duvarlar, gözetleme kuleleri ve dikenli tellerle korunduğunu söyleyen Guan Guan, silahlı polisler, askeri araçlar ve kameraların her yerde olduğunu dile getirdi. Guan Guan, “2017’den beri inşa edilmiş toplama kampları ile ilgili bir haber okuduktan sonra bu araştırmayı yapmaya karar verdim. Uydu haritasından bunların konumlarına baktım ve araştırmaya başladım. Eğer yakalansaydım ben de toplama kampına gönderilebilirdim” ifadesini kullandı.

Çin hükümeti videolar ve iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

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