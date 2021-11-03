Uyuşturucu kartelinin 28 ülkeye sevkiyat yaptığı ortaya çıktı

Kolombiya’da geçtiğimiz haftalarda yakalanan uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri Otoniel lakaplı Dario Antonio Usuga’nın liderliğindeki Clan del Golfo kartelinin 28 ülkeye ayda 20 ton kokain sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.

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Kolombiya'nın bir numaralı uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri olarak bilinen Dario Antonio Usuga veya bilinen ismiyle Otoniel, geçtiğimiz haftalarda güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyon ile yakalanmıştı.

Kolombiya Emniyet Genel Müdürü Jose Luis Vargas yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de liderleri Dario Antonio Usuga’nın yakalanmasının ardından Clan del Golfo kartelinin büyüklüğü hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldığını belirtti.

ULUSLARARASI 5 AYRI KARTEL VE MAFYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ

Vargas, kartelin 28 ülkeye ayda 20 ton kokain sattığını ve kokaini dağıtmak için uluslararası 5 ayrı kartel ve mafya ile işbirliği içinde çalıştığını açıkladı. Vargas, söz konusu suç örgütlerinin ise Meksika'da Jalisco Yeni Jenerasyon ve Sinaloa kartelleri, İtalya'da Calabresa ve Sicilya mafyaları ile Balkan şebekeleri olduğunu bildirdi.

İŞ ADAMLARI ARACILIĞIYLA KARA PARA AKLAMIŞLAR

Vargas, örgütün kokain sevkiyatında elde ettiği kara parayı ise Lübnanlı, Arap ve İsrailli işadamları aracılığıyla akladığını aktardı. Vargas, kartelin Orta Amerika üzerinden düzenli rotalar ile ABD'ye gerçekleştirdiği sevkiyatların yanı sıra Belçika, İspanya, Hollanda, Almanya, Fransa, İrlanda, İngiltere, Arnavutluk ve Ukrayna'ya uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendiğini açıkladı.

KARTELİN GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILMA HEDEFİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kartelin bilgisayar ve sabit disklerine el konulduktan sonra Çin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya'ya da uyuşturucu sevkiyatı yapma planları olduğu bilgisine ulaştıklarını belirten Vargas, Kolombiyalı suç örgütlerinin bu kadar uzak ülkelere uyuşturucu ticareti yapmasının çok görülen bir durum olmadığını söyleyerek çok şaşırdıklarını ifade etti.

ABD’YE İADE EDİLECEK

Otoniel'in Kolombiya hükümeti tarafından ABD'ye iade edileceği açıklanırken, teslim tarihi hakkında bilgi verilmedi. Uzmanlar, liderlerinin yakalanmasından sonra Clan del Golfo kartelinin küçük gruplara ayrılarak iç çatışmaların yaşayacağını ancak kartel tarafından yapılan uyuşturucu sevkiyatlarının aynen devam edeceğini öngörüyor.

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